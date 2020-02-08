Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:20

"День тишины" наступил в Азербайджане перед досрочными парламентскими выборами

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Азербайджане, где в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, в субботу наступил "день тишины".

Согласно законодательству республики, с 8:00 (7:00 по Москве) субботы прекращается агитация кандидатов в депутаты.

В субботу глава ЦИК Мазахир Панахов проведет пресс-конференцию, на которой подведет итоги избирательной кампании.

Участие в выборах принимает рекордное число кандидатов - 1315, которые будут бороться за 125 мест в парламенте Азербайджана.

Депутаты парламента Азербайджана избираются на 5 лет.

Азербайджан

Новости

Дипломаты высказались о роли прав человека во внешней политике России

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тыс.
Новый коронавирус в Китае

В провинции Хубэй зарегистрирован 81 новый случай смерти из-за коронавируса

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

Пенс не опроверг вероятность провала сделки с Лондоном из-за его уступки Huawei

Пенс не опроверг вероятность провала сделки с Лондоном из-за его уступки Huawei

США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Трамп заявил, что у демократов "спекся" компьютер

Трамп заявил, что у демократов "спекся" компьютер

Что произошло за день: пятница, 7 февраля

Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');