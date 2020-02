Netflix рассказал об ограничениях доступа к фильмам по запросам властей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - За все время существования сервиса Netflix по запросу властей разных стран был ограничен доступ к девяти фильмам, сообщает издание Variety.

Среди запрещенных оказались "Цельнометаллическая оболочка" Стэнли Кубрика (с 2017 года доступ закрыт на территории Вьетнама) и фильм ужасов "Ночь живых мертвецов" (с 2017 ее не показывают в Германии).

В 2018 году по запросу властей Сингапура в этой стране был прекращен показ кулинарного шоу Cooking on High, документального фильма The Legend of 420 об индустрии производства и использовании марихуаны, а также комедийного сериала "Раскосяченные" (Disjointed). В 2019 году на территории Сингапура также прекратился показ фильма "Последнее искушение Христа" Мартина Скорсезе.

В 2019 году для жителей Саудовской Аравии был закрыт один из выпусков американского шоу Patriot Act with Hasan Minhaj. Кроме того, в 2015 году по запросу властей Новой Зеландии в стране был закрыт для просмотра документальный фильм "Мост" (The Bridge).

Последний на данный момент случай ограничения доступа к фильму зафиксирован также по запросу Сингапура: в стране стал недоступным фильм "Последнее похмелье" (The Last Hangover).