Россия и Турция обсудили судьбу турецких наблюдательных пунктов в Идлибе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - На переговорах российской и турецкой делегаций, которые состоялись в субботу в Анкаре, обсуждалась в том числе судьба наблюдательных пунктов турецкой армии в сирийской провинции Идлиб, сообщает со ссылкой на свои источники корреспондент турецкого телеканала TRT.

По его данным, наблюдательные пункты продолжат функционировать в Идлибе, но если переговоры с Москвой не увенчаются успехом и если сирийская армия не выйдет из Идлиба до конца февраля, то Анкара будет действовать исходя из собственной стратегии безопасности.

Сообщений о деталях переговоров из других источников пока не поступало.

Трехчасовые переговоры, в которых приняли участие заместители глав внешнеполитических ведомств Турции и России Седат Онал и Сергей Вершинин, а также представители министерств обороны двух стран, состоялись в субботу в МИД Турции.

Турецкое минобороны ранее проинформировало, что наблюдательные пункты турецкой армии в сирийской провинции Идлиб продолжают функционировать в штатном режиме. В оборонном ведомстве отметили, что турецкие военнослужащие на этих пунктах продолжают выполнять возложенную на них миссию и способны защитить себя с использованием вооружения и оборудования, которое находится в их распоряжении.

В соответствии с астанинскими соглашениями, Турция создала 12 наблюдательных пунктов по внутреннему периметру Идлибской зоны деэскалации. Часть из них оказалась в тылу сирийских правительственных сил.

При этом в минобороны Турции вновь отметили, что в случае каких-либо новых ударов последует ответ, исходя из принципов самообороны.

Ранее на этой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.