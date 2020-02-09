В Бельгии повысили уровень штормовой тревоги в ожидании урагана "Сиара"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Королевский метеорологический институт Бельгии объявил на воскресенье, 9 февраля, по всей стране оранжевую степень штормовой тревоги в связи с приближением урагана "Сиара".

Это первая степень "абсолютной тревоги" (помимо более опасных красной и фиолетовой), которая предполагает повышенный риск ущерба от стихийного бедствия.

По прогнозам метеорологов, ураган начнется около 10:00 по местному времени (12:00 мск) и завершится примерно в такое же время утром в понедельник. Ожидается быстрое увеличение скорости ветра, которая во второй половине дня будет достигать местами 110 км в час, а вечером и в ночь на понедельник - 130 км в час при понижении температуры воздуха. Сильный ветер сохранится и в понедельник, но его порывы станут менее мощными.

В ожидании стихии министерство внутренних дел Бельгии активировало специальный телефонный номер для вызова спасателей. Объявляя оранжевую степень штормовой тревоги, бельгийские власти призывают население быть готовым выполнять советы компетентных структур.

Национальное общество бельгийских железных дорог предупредило, что угроза урагана может сказаться на движении поездов, которым, возможно, придется снижать скорость на некоторых участках из-за порывов ветра. Железнодорожники также готовятся к таким помехам, как падение на пути деревьев или иных объектов.

Власти также предупреждают о возможности "ограниченных последствий" урагана в воскресенье для брюссельского аэропорта. Непогода может замедлить процедуры посадки пассажиров в самолеты. Меры предосторожности предусмотрены для операций по загрузке багажа. Вместе с тем с учетом направления ветра не ожидается серьезных проблем для взлета и посадки самолетов.

В воскресенье и в понедельник будут закрыты для посещения парки и лесные зоны. Из-за урагана перенесены воскресные футбольные матчи. СМИ публикуют советы, как пережить стихию, не подвергаясь риску.