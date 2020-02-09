В Азербайджане начались внеочередные парламентские выборы

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана проводится впервые в истории страны

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Азербайджане в воскресенье в 8:00 (7:00 МСК) открылись 5 573 избирательных участка в 125 округах на внеочередных парламентских выборах, заявил в воскресенье глава ЦИК Мазахир Панахов.

На 125 мест в парламенте претендуют 1 314 человек. Правом голоса в республике обладает 5 329 461 избиратель.

За выборами будут следить более 77 тысяч местных наблюдателей и 883 международных. Кроме того, для обеспечения прозрачности выборов на 1 тыс. избирательных участках будут установлены веб-камеры.

Избирательные участки закроются в 19:00 (18:00 МСК).

Выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших. При этом парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе. Для участия в выборах своих кандидатов выдвинули более 20 политических партий, больше всех (122 кандидата) - правящая партия "Йени Азербайджан".

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана проводятся впервые в истории страны. Очередные парламентские выборы должны были состояться в октябре 2020 года, но в декабре 2019 года правящая партия инициировала обсуждения в парламенте о роспуске законодательного органа и проведении внеочередных выборов. В результате парламент на заседании 2 декабря большинством голосов принял обращение к президенту с рекомендацией о роспуске.

4 декабря пленум Конституционного суда (КС) Азербайджана признал соответствующим конституции решение парламента рекомендовать президенту страны распустить законодательный орган и объявить о досрочных парламентских выборах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.