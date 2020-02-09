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Иран запустит искусственный спутник Земли

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Иран в воскресенье запустит искусственный спутник Земли, сообщил министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми.

Спутник Zafar ("Зафар" - ИФ) будет выведен сегодня на орбиту из Семнана со скоростью 7400 километров в час, заявил он.

США называют запуск Ираном искусственных спутников частью программы испытания баллистических ракет. В Вашингтоне обеспокоены тем, что баллистические технологии, используемые для вывода спутников на орбиту, могут также использоваться для запуска ядерных боеголовок.

Тегеран отрицает, что спутниковая активность является прикрытием для ракетных разработок, и подчеркивает, что никогда не занимался разработкой ядерного оружия.

Первый иранский спутник "Сина-1" запущен Россией 28 октября 2005 года ракетой-носителем космодрома Плесецк.

Иран стал 43-й страной со своим собственным спутником в космосе.

С 2008 года Иран запускает спутники сам.

Иран

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