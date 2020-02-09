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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:15

ВВС Тайваня предприняли попытку перехвата военных самолетов материкового Китая

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Тайваньские ВВС в воскресенье попытались перехватить военные самолеты материкового Китая, которые совершили пролет в районе острова, сообщила военная администрация Тайваня.

В распространенном администрацией заявлении говорится, что истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС КНР пролетели в районе канала Баши к югу от Тайваня. "ВВС Тайваня использовали самолеты воздушной разведки и силы ПВО в соответствии с правилами боевой готовности", - отмечается в нем.

В заявлении Пекин обвиняется в том, что такие полеты "подрывают региональную безопасность и стабильность и ставят под угрозу мир и благосостояние всех стран региона".

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