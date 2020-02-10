НАСА отменило запуск корабля Cygnus к МКС за несколько минут до старта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Планировавшийся в понедельник запуск американского грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменен по техническим причинами, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмена запуска произошла менее чем за три минуты до старта. Причиной стали неполадки в наземных системах управления.

Запуск "грузовика" Cygnus к МКС с помощью ракеты-носителя Antares планировалось осуществить в 01:44 мск с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Cygnus должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.