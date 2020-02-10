Два человека погибли при столкновении катеров в Таиланде

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли и 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет, сообщает The Phuket News.

Сообщается, что авария произошла в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.

В результате столкновения 22 пострадавших были отправлены в различные госпитали Пхукета. Отмечается, что среди раненых есть как минимум один гражданин России.