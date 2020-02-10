Экс-директор СНБ Армении во главе новой партии составит оппозицию правительству Пашиняна

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян во главе новой политической партии правоцентристского толка намерен действовать в оппозиции правительству Никола Пашиняна.

"Новая политическая сила будет центристского - правоцентристского толка, а в основе идеологии и программ будут гармонично переплетаться традиции и прогресс. На данный момент идет процесс широких консультаций с единомышленниками и возможными партнерами, и только после всех возможных обсуждений мы выдвинем конкретные программные положения и "дорожную карту" дальнейших действий. Новая политическая сила будет оппозицией", - заявил Ванецян в интервью "Интерфаксу".

По его словам, в настоящее время в Армении сложилось множество проблем, требующих решения, а правительство отошло от целей "бархатной революции" весны 2018 года.

Экс-директор СНБ считает, что возврата к прошлому в Армении не может быть. Вместе с тем Ванецян против жесткого политического размежевания в обществе по принципу "кто не с нами, тот против нас".

"Этот постулат сегодня, очевидно, стал удобным правилом и для действующей власти, что недопустимо с точки зрения построения правового государства, разделения ветвей власти и сбалансированного гражданского общества. Радикализму и крайностям, по моему глубочайшему убеждению, не должно быть места в сегодняшней Армении. Альтернатива черно-белому политическому полю есть, так как мир на самом деле полон красок, да еще и с десяток оттенков. И мы намерены создать свой спектр в общей политической палитре", - сказал Ванецян.

Он отметил, что во время и после "бархатной революции" в Армении люди хотели справедливости, повышения жизненного уровня, качественных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной сфере. "Обещали - и не сделали", - сказал собеседник агентства.

"Вместо широкой общественной консолидации, без которой Армении не преодолеть нависших над страной и обществом угроз, мы получили новые внутренние "окопы", разделение на "черных и белых", "старых и новых", "согласных и не очень", беспощадно воюющих друг с другом в атмосфере всеобщей ненависти. Отдельная тема - недопустимость вовлечения во все это силовых структур", - заявил Ванецян.

Он подчеркнул, что Россия остается и будет стратегическим союзником Армении, в интересах двух стран оставаться надежными и предсказуемыми партнерами. По его словам, Ереван и Москва должны сохранить многовековую историю и накопленный потенциал братских и стратегических отношений, неуклонно развивать их как в двустороннем, так и в многосторонних форматах ЕАЭС и ОДКБ.

"Сегодня у руля власти в Армении находятся многие из тех, кто в бытность оппозицией агрессивно выступал с антироссийских позиций вплоть до выдвижения в парламенте самим Николом Пашиняном законодательной инициативы о выходе Армении из ЕАЭС. Они заявляли, что ЕАЭС является угрозой суверенитету Армении. Между тем, сегодня они же используют любой удобный случай, чтобы подчеркнуть важность членства Армении в ЕАЭС и необходимость большего углубления сотрудничества с организацией", подчеркнул Ванецян, добавив, что "реальная политика и популизм несовместимы".

"Об упущениях и нереализованных возможностях можно говорить много, а шероховатости и недопонимания случаются даже в самых любящих семьях. Благо, у наших народов всегда хватало мудрости преодолевать трудности во взаимоотношениях. Уверен, хватит и впредь. Нужна воля и мудрость, и она у наших народов есть. Я должен подчеркнуть, что наши отношения - это намного больше, чем отношения отдельно взятых политиков и даже политических сил. У этих отношений многовековая история и неизменно будет многовековое будущее", - заявил экс-директор Службы нацбезопасности Армении.

Бывший глава СНБ Армении заявил, что в сентябре 2019 года, когда он был освобожден от должности, его противоречия с премьер-министром стали непреодолимыми.

Ванецян был назначен на должность директора Службы нацбезопасности республики 10 мая 2018 года, после того как премьер-министром страны был избран Никол Пашинян. 16 сентября 2019 года Ванецян был освобожден от должности. 6 февраля 2020 года он заявил о намерении создать партию и начать политическую карьеру.