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В Казахстане арестовали россиян, создавших финансовую пирамиду с 10 тыс. вкладчиков

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Актюбинской области Казахстана по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой арестованы двое граждан России, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

Согласно информации пресс-службы, распространенной в понедельник, руководителям ТОО "Голд", двум гражданам РФ, предъявлены обвинения по ст. 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК Казахстана. Суд отправил их под арест на два месяца.

По данным пресс-службы, в офисе компании провели обыски, в ходе которых правоохранительные органы изъяли документы и компьютеры. "На сегодняшний день более 10 тысяч граждан являются вкладчиками (пирамиды - ИФ), а сумма нанесенного ущерба подсчитывается", - подчеркивается в сообщении.

В полиции отметили, что в договорах ТОО "Голд", заключаемых с гражданами, было прописано, что компания оказывает услуги по оценке ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере продажи ювелирных изделий и занимается сервисным обслуживанием ювелирных изделий.

"Для того, чтобы остановить деятельность этой компании, мы (...) запросили в Национальном банке и в налоговых органах (информацию - ИФ) - имеет ли право данная компания заниматься финансовой деятельностью. Получили официальную информацию, что у физических лиц, граждан РФ, и у компании нет никаких счетов. Не велся бухгалтерский учет, просто вечером руководители приходили и забирали деньги из сейфа", - сообщил замначальника областного департамента полиции Самат Аисов, слова которого приведены в сообщении.

Казахстан Актюбинская область

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