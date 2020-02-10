Белый дом предложил существенно сократить бюджет Госдепа США

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепа США в 2021 финансовом году.

Согласно проекту бюджета, опубликованному в понедельник, на Госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд. "Это уменьшение на $11,7 млрд или на 22% суммы, в действительности потраченной в 2020 финансовом году", - указывается в тексте документа.

Помимо этого, проект бюджета предусматривает выделение $1,6 млрд минфину США на международные программы. "Госдеп, Агентство США по международному развитию и другие международные программы продвигают и совершенствуют национальную безопасность и экономическое процветание США посредством дипломатии, улучшенной безопасности и справедливой экономической конкуренции", - говорится в проекте бюджета.

Эти предложения американской администрации содержатся в проекте бюджета, размещенном на сайте Белого дома. Проект бюджета в $4,8 трлн на 2021 финансовый год, начинающийся в октябре, предполагает снижение дефицита в $966 млрд в 2021 году.

Традиционно американские президенты публикуют свои предложения по бюджету на следующий год в конце января или начале февраля. Затем предложения по бюджету поступают в различные комитеты Палаты представителей и Сената США, а также в управление Конгресса США по бюджету, которые их анализируют и принимают законопроекты о финансировании, которые отличаются от предложений Белого дома.

В предыдущие годы Конгресс уже неоднократно не соглашался с предложениями президента США. После ряда согласований Конгресс США принимает законы об ассигнованиях, определяющие расходование государственных средств, и отправляет их на подписание главе государства.