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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:24

Лукашенко призвал белорусские госСМИ не перебарщивать с похвалами президенту

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает белорусские государственные СМИ абсолютно правдивыми, но призвал их не перебарщивать с похвалами главе государства.

На совещании с руководителями государственных СМИ глава государства призвал "не перебирать, похваливая президента".

При этом Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба, заявил, что "белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию".

По словам главы государства, белорусские госСМИ от ряда зарубежных отличает "честная позиция, отсутствие фейкового изложения событий".

Белоруссия Александр Лукашенко

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