Лукашенко призвал белорусские госСМИ не перебарщивать с похвалами президенту

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает белорусские государственные СМИ абсолютно правдивыми, но призвал их не перебарщивать с похвалами главе государства.

На совещании с руководителями государственных СМИ глава государства призвал "не перебирать, похваливая президента".

При этом Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба, заявил, что "белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию".

По словам главы государства, белорусские госСМИ от ряда зарубежных отличает "честная позиция, отсутствие фейкового изложения событий".