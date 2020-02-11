Apple обогнала Samsung и стала лидером по закупкам полупроводников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В 2019 году Apple обогнала Samsung и стала крупнейшим в мире заказчиком полупроводников, подсчитали аналитики исследовательской компании Gartner. Южнокорейская компания лидировала по этому показателю предыдущие три года.

Доля Apple на мировом рынке в прошлом году составила 8,6% против 8% у Samsung. На третьем месте, несмотря на торговую войну между США и КНР, осталась китайская Huawei с долей в 5%.

Общий объем мирового рынка упал на 11,9% до $418,3 млрд.

"Список топ-5 не изменился в 2019 году, но все компании сократили расходы на закупку чипов, - отмечает старший аналитик Gartner Масацунэ Ямаджи. - Основной причиной стало резкое падение стоимости чипов памяти".

В десятку лидеров также вошла тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), вытеснив Kingston Technology.

На топ-10 в прошлом году пришлось 39,5% глобальных расходов по сравнению с 39,9% в 2018 году.