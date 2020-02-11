Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

Джонсон проведет перестановки в британском правительстве 13 февраля

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести перестановки в кабинете министров, сообщают во вторник британские СМИ со ссылкой на Даунинг-стрит.

Перестановки запланированы на четверг, 13 февраля, а в пятницу пройдет заседание кабинета министров. СМИ ожидали серьезных перестановок в британском правительстве еще в 2019 году, когда консерваторы под руководством Джонсона одержали победу в выборах в парламент. Однако премьер решил отложить перемены до завершения Brexit.

Джонсон готовит реорганизацию правительства, чтобы сократить число участников заседаний кабинета министров, где бывают не только сами министры, но и их заместители, и другие представители власти, отмечают СМИ.

Таким образом, по мнению журналистов, он хочет упростить процесс принятия решений. Ожидается, что ключевые фигуры в правительстве Джонсона: министр финансов Саджид Джавид и глава МИД Доминик Рааб - сохранят свои позиции.

Борис Джонсон Великобритания

Новости
Новый коронавирус в Китае

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название
Военный переворот в Судане

Судан выдаст бывшего президента страны Международному уголовному суду

Лукашенко обвинил российских "людей во власти" в создании антибелорусских фейков

Зеленский заявил о достижении взаимопонимания с Путиным по Донбассу

Новый коронавирус в Китае

Эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом двух третей населения Земли

Эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом двух третей населения Земли

Власти Таиланда назвали причину столкновения катеров на Пхукете

Новый вид тираннозавра, открытый в Канаде, назвали "Жнецом смерти"

Новый вид тираннозавра, открытый в Канаде, назвали "Жнецом смерти"

Минск раскрыл детали "засекреченного инцидента" на Белорусской АЭС

Минск раскрыл детали "засекреченного инцидента" на Белорусской АЭС

Дутерте расторг соглашение о пребывании американских военных на Филиппинах

Новый коронавирус в Китае

В Хубэе из-за коронавируса уволили двух высокопоставленных чиновников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');