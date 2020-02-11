Фигурант "газового дела" и экс-нардеп Украины попросил политубежища в Германии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко в ожидании решения суда об экстрадиции на родину подал заявление о предоставлении политического убежища в Германии, сообщил Deutsche Welle его адвокат Инго Миноджио.

"На Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - заявил адвокат.

Кроме того, Миноджио указал на "катастрофические условия содержания в СИЗО на Украине", а также на то, что "главный политический оппонент Онищенко" - пятый президент Украины Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным" и якобы представляет опасность для экс-депутата.

Также адвокат отметил, что в случае, если Германия не предоставит убежище Онищенко, но суд отклонит украинский запрос на экстрадицию как политически мотивированный, он готов выехать в Россию, отметил адвокат. "У Александра Онищенко есть российский паспорт. А (вида - ИФ) на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать - в Россию", - добавил Миноджио.

3 декабря 2019 года стало известно, что Онищенко задержали в Германии, решается вопрос его экстрадиции.

Ранее проект издания "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что 29 ноября Онищенко был задержан в городе Аахенпо запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечалось, что в ожидании назначения суда Онищенко находится под стражей.

Онищенко подозревается на родине в организации схемы хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная рада 5 июля 2016 года дала согласие на привлечение его к ответственностии арест . Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск.

В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Сейчас трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц были направлены в суд, из них обвинительный приговор 11 людям вступил в силу.