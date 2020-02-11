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ВС Турции "нейтрализовали" 51 сирийского военнослужащего в Идлибе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Турции во вторник заявили о нейтрализации в ходе операций на севере Сирии 51 сирийского военнослужащего.

По сообщению турецких СМИ, в оборонном ведомстве также объявили об уничтожении двух танков и зенитной установки сирийских правительственных сил. Наконец, в Анкаре утверждают, что еще один сирийский танк захвачен турецкими военными.

Как правило, турецкие военные под термином "нейтрализация" имеют в виду убитых или взятых в плен бойцов противника.

Турция в последние дни наносит удары по сирийским силам в провинции Идлиб в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, которые, по словам Анкары, проводят вооруженные силы Сирии.

Днем ранее в турецком Минобороны сообщали, что ВС Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесли удары по 115 целям правительственной армии Сирии.

В министерстве заявили в понедельник, что в результате этих ударов "нейтрализован" 101 сирийский военнослужащий, сбит вертолет ВС Сирии. По данным минобороны Турции, в результате того ответного удара также уничтожены три танка и два миномета.

Турция Сирия Идлиб

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