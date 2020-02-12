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Жена Валерия Когана решила продать апартаменты на Манхэттене за $45 млн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Компания, связанная с Ольгой Коган, женой российского бизнесмена Валерия Когана, выставила на продажу апартаменты на Манхэттене за $45 млн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные брокера Douglas Elliman.

В 2007-2008 годах компания Коган купила два помещения в Plaza Hotel на Пятой Авеню Манхэттена за $26 млн и затем объединила их, напоминает издание. В состав получившихся апартаментов входит одна из знаменитых башенок здания. Окна выходят на Центральный парк. В апартаментах четыре спальни, кабинет, обшитый деревом, официальная столовая и гостиная. В отделке используется оникс (в одной из ванных) и позолота, даже телевизор встроен в нишу стены и обрамлен позолоченной рамой.

Компаниям, связанным с семьей Коганов, принадлежит много недвижимости, в том числе элитные кондоминимумы в Нью-Йорке и особняк в Израиле, отмечает газета.

Валерий Коган в начале 2000-х был председателем наблюдательного совета "Домодедово", рассказывал в интервью "Ведомостям" акционер аэропорта Дмитрий Каменщик. Многие участники рынка считали их обоих совладельцами "Домодедово", но Каменщик это отрицал.

Валерий Коган Ольга Коган Нью-Йорк Douglas Elliman Израиль США Домодедово Дмитрий Каменщик

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