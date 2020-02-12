Жена Валерия Когана решила продать апартаменты на Манхэттене за $45 млн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Компания, связанная с Ольгой Коган, женой российского бизнесмена Валерия Когана, выставила на продажу апартаменты на Манхэттене за $45 млн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные брокера Douglas Elliman.

At the iconic Plaza Hotel on New York"s Fifth Avenue, a gilded $45 million spread has been listed by a wealthy Russian family with a hearty appetite for luxury U.S. real estate https://t.co/Iolt3T43y3 — The Wall Street Journal (@WSJ) February 12, 2020

В 2007-2008 годах компания Коган купила два помещения в Plaza Hotel на Пятой Авеню Манхэттена за $26 млн и затем объединила их, напоминает издание. В состав получившихся апартаментов входит одна из знаменитых башенок здания. Окна выходят на Центральный парк. В апартаментах четыре спальни, кабинет, обшитый деревом, официальная столовая и гостиная. В отделке используется оникс (в одной из ванных) и позолота, даже телевизор встроен в нишу стены и обрамлен позолоченной рамой.

Компаниям, связанным с семьей Коганов, принадлежит много недвижимости, в том числе элитные кондоминимумы в Нью-Йорке и особняк в Израиле, отмечает газета.

Валерий Коган в начале 2000-х был председателем наблюдательного совета "Домодедово", рассказывал в интервью "Ведомостям" акционер аэропорта Дмитрий Каменщик. Многие участники рынка считали их обоих совладельцами "Домодедово", но Каменщик это отрицал.