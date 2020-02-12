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Украинского депутата заподозрили в угрозе убийством Зеленскому

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Офиса генерального прокурора Украины в помещении Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили народному депутату фракции "Европейская солидарность" Софии Федине о подозрении.

Как сообщает пресс-служба ГБР в среду, представители правоохранительных органов сообщили о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч.2 ст.28, ч.1 ст.346 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи центрального аппарата ГБР. Если вину подозреваемой докажут, ей грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что Федине направлена повестка на 6 февраля для вручения письменного уведомления о подозрении. Повестка была направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В Офисе генпрокурора отметили, что в соответствии с положениями УПК Федина считается надлежащим образом уведомленной о вызове.

Инцидент в Золотом и угрозы в адрес Зеленского

В конце октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в городе Золотое Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой (Елена Самбул) в фейсбуке была обнародована трансляция, в которой она, а также Федина обсуждали поездку Зеленского в Золотое.

Депутат Рады Александр Качура (фракция "Слуга народа") подал в правоохранительные органы заявление на Федину и Самбул из-за их некорректных высказываний в адрес Зеленского, а 1 ноября 2019 года сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению.

26 ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины Федине и Самбул. Также в прокуратуру был направлен проект представления в Раду о предоставлении согласия на уголовное преследование депутата.

В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября Федина и Самбул, находясь во Львове, провели онлайн-трансляцию на YouTube и в фейсбуке, во время которой выражали в адрес Зеленского угрозы убийством, связанные с его государственной деятельностью.

София Федина Владимир Зеленский ГБР Украина Елена Самбул

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