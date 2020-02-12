В ОБСЕ не подтвердили согласование разведения сил в районе донецкого Гнутово

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау не подтвердила согласование на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске разведения сил и средств в районе Гнутово, о чем ранее заявила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Сегодня (на заседании ТКГ - ИФ) мы еще не решили окончательно эти вопросы. (...) Но переговоры продолжаются, и мне кажется, атмосфера была достаточно конструктивная", - сказала Грау журналистам по итогам заседания.

Как сообщила Грау, помимо предложений по определению дополнительных участков разведения сил и средств и обмена удерживаемыми лицами, на сегодняшнем заседании ТКГ также обсуждались вопросы обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Помимо того, участники встречи рассмотрели возможность открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

При этом ранее пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер в своем фейсбуке написала, что на заседании было согласовано разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Гнутово (Донецкая область). Остальные участки ожидают согласования.