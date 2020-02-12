В США частично сняли обвинения с китаянки, проникшей в резиденцию Трампа

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Суд присяжных во Флориде снял часть обвинений с гражданки Китая, которая 18 декабря 2019 года проникла на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, за нарушение границ частной собственности, сообщает в среду Associated Press.

Тем не менее присяжные сочли виновной 57-летнюю гражданку Китая в оказании сопротивления сотрудникам полиции во время ее задержания.

Прокуратура заявила, что женщина спланированно проникла на территорию резиденции. Согласно их версии, гражданка Китая проигнорировала предупреждение покинуть территорию Мар-а-Лаго, вернулась в резиденцию через боковой вход и продолжила фотографировать.

В свое оправдание китаянка заявила, что заплатила $200 за экскурсию, включающую в себя посещение различных достопримечательностей в Южной Флориде. Предупреждения офицеров полиции она не поняла из-за того, что не говорит по-английски.

Женщина признала, что оказывала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, когда те хотели надеть на нее наручники, но объяснила такое поведение испугом.

Вердикт будет вынесен в пятницу. Ей грозит до года лишения свободы. С 18 декабря прошлого года гражданка КНР находится под арестом, так как срок действия ее американской визы истек.

В ноябре 2019 года гражданку КНР Юцзин Чжан, незаконно проникшую на территорию клуба президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-бич, приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Она была признана виновной в незаконном проникновении на территорию ограниченного доступа и даче ложных показаний.