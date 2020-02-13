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Армия Турции за сутки нейтрализовала 55 сирийских военных

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие войска за минувшие сутки нейтрализовали 55 военных сирийских правительственных сил в Идлибе, сообщило в четверг турецкое издание "Сабах" со ссылкой на Минобороны Турции.

"Согласно последней информации, полученной от наших источников в Идлибе, 55 военных режима были нейтрализованы сегодня (в среду - ИФ)", - говорится в заявлении минобороны.

Как отмечает издание, турецкие власти используют термин "нейтрализация", когда речь идет о тех, кто сдался, захвачен или убит.

Турция в последние дни наносит удары по сирийским силам в провинции Идлиб в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, которые, по утверждениям Анкары, осуществляет сирийская армия.

В последнюю неделю ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно осложнилась.

Турция наносит удары по сирийским силам в Идлибе в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, которые, по утверждениям Анкары, осуществляет сирийская армия.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент в результате действий сирийской армии в регионе погибли 14 турецких солдат, еще 45 ранены.

Армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии и "нейтрализовала" 101 сирийского военнослужащего.

По данным Минобороны Турции, в результате ответного удара также подбиты вертолет сирийской армии, три танка, уничтожены два миномета.

На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

Турция Сирия Идлиб

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