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Дорогу из Грузии в РФ открыли для всех видов транспорта

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Движение на Крестовом перевале международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении России, открыто для всех видов транспорта.

"После очистительных от снега работ проезд на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) восстановлен для автотранспорта с прицепами и полуприцепами", - сообщает в четверг департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

При этом в ведомстве заявили, что на данном участке транспорт должен двигаться без остановок, только через лавинозащитные тоннели, а машины с прицепами и полуприцепами и автобусы вместимостью более чем на 30 мест должны передвигаться в тоннелях односторонне.

Как сообщалось, из-за снегопада и гололеда проезд на участке Гудаури-Коби был закрыт с вечера 12 февраля для большегрузов.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Мцхета-Степанцминда-Ларс Военно-Грузинская дорога Грузия Крестовый перевал

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