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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:14

Росавиация сообщила о 228 россиянах, ожидающих вылета из КНР

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пересадку на альтернативные рейсы или возврат денежных средств ожидают в Китае 228 граждан России, сообщает Росавиация.

"Информация о пассажирах - гражданах России, имеющих билеты на чартерные рейсы из Китая в Россию на период с 13 по 29 февраля, по состоянию на 15:00 часов 13 февраля следующая: у 1 404 из них уже либо переоформлены билеты на альтернативные направления, либо переоформлены билеты на регулярные рейсы авиакомпании "Аэрофлот", либо оформлен возврат билетов; 162 пассажира "Сибири" и 66 пассажиров "Уральских авиалиний" ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведется соответствующая работа с пассажирами. Таким образом, 228 пассажира - гражданина России ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации.

В Росавиации уточняют, что "для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился"

"Авиакомпании России заблаговременно уведомлены о том, что с 00:00 14 февраля 2020 года введён временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении", - сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, по состоянию на 15:00 13 февраля пассажиров с признаками коронавирусной инфекции не выявлено. Задержек рейсов в связи с противоэпидемическими мероприятиями нет.

"Оперативный штаб Росавиации находится на постоянной связи со всеми задействованными в данном процессе ведомствами, включая Минтранс России, МИД России, Роспотребнадзор, Ростуризм и другими организациями, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ", - сообщается на сайте.

Росавиация Китай

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