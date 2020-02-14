США продолжат применять санкции в отношении стран, нарушающих права человека

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты будут по-прежнему принимать ограничительные меры в отношении России, Китая, Сирии и других, в которых нарушаются права человека и фундаментальные свободы, такие, как свобода выражения мнений, собраний и вероисповедания, заявил журналистам представитель американского госдепартамента.

"США постоянно принимают и продолжат принимать меры, чтобы убедиться, что права человека не игнорируются. Мы сфокусируем наши действия на правительствах и отдельных лицах, которые замешаны в серьезных нарушениях, и будем оказывать давление с целью привлечения их к ответственности", - сказал дипломат.

Он отметил, что США финансировали программы по расширению возможностей местных НПО и граждан с целью формирования основ для прозрачного управления, доступа к правосудию, "привлечения к ответственности за зверства и для документирования нарушений прав человека", там, где это уместно, мы используем санкции", в частности, расширение практики визовых ограничений.

Совместно с Минфином США госдепартаментом были определены 97 физических и юридических лиц, которые задействованы в коррупции и серьезных нарушениях прав человека "в рамках Глобальной программы санкций Магнитского", сообщил представитель госдепа.

"Мы предприняли карательные меры и в ряде других областей, вызывающих серьезную озабоченность", - заявил дипломат.