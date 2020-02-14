Продажи Volkswagen в Китае рухнули в январе на 11%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG объявил о снижении продаж в Китае в январе на 11% в условиях вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19.

Мировые автопроизводители имеют крупные операции в Китае, и аналитики предупреждают, что фактическое закрытие ряда городов в КНР с целью ограничения распространения коронавируса серьезно скажется как на продажах, так и на прибылях представителей сектора в первом квартале 2020 года.

Коронавирус стал новой проблемой для автопроизводителей, которые и без того находятся в сложной ситуации, с учетом ослабления глобального спроса, крупных расходов на разработку электромобилей, а также ужесточения требований к уровню выбросов, особенно в Европе.

Закрытие китайских предприятий принесло проблемы производителям в различных отраслях, закупающих, по крайней мере, часть компонентов в КНР.

Volkswagen является крупнейшим зарубежным автопроизводителем в Китае, где продает автомобили брендов собственно Volkswagen, а также Audi, Porsche и Skoda. В прошлом месяце автоконцерн продал 343,4 тыс. автомобилей в КНР по сравнению с 387,3 тыс. машин годом ранее.

В декабре - еще до того, как китайские предприятия начали закрываться из-за коронавируса, продажи Volkswagen в этой стране выросли на 17%. В 2019 году Volkswagen продал 4,2 млн автомобилей в Китае, на 0,6% больше, чем годом ранее.

Volkswagen управляет примерно 20 предприятиями в Китае, которые выпускают более 4 млн автомобилей в год. Закрытие предприятий означает, что компания произведет на несколько сотен тысяч автомобилей меньше в первом квартале текущего года, и на данный момент неясно, когда заводы смогут вернуться к нормальному режиму работы.

Глобальные продажи Volkswagen в январе сократились на 5,2%, до 836,8 тыс. автомобилей. Реализация автомобилей в Северной Америке увеличилась примерно на 5%.

Volkswagen продолжает бороться с последствиями "дизельного" скандала, разразившегося в 2015 году. В пятницу компания сообщила, что переговоры об урегулировании первого крупного коллективного иска, поданного потребителями в Германии, провалились.

В сообщении Volkswagen отмечается, что компания предложила Федеральному объединению центров защиты прав потребителей ФРГ (VZBV) выплаты в размере 830 млн евро, однако отказала ему в "необоснованном требовании" компенсировать затраты VZBV на правовые услуги в размере 50 млн евро.

Акции Volkswagen подешевели на 1,4% в ходе торгов во Франкфурте в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость увеличилась на 16%.