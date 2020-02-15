Ступень советской ракеты "Циклон-3" разрушилась на орбите спустя 29 лет

Образовалось 75 обломков

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Отработанная ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась на орбите спустя 29 лет после ее запуска, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Там отметили, что разрушение произошло 2 февраля в 10:46 по всемирному координированному времени (13:46 по Москве). В результате образовалось 75 обломков.

В сообщении говорится, что "свидетельств того, что разрушение было вызвано столкновением с другим объектом, нет".

Советская трехступенчатая ракета "Циклон-3" была запущена 14 августа 1991 года с космодрома Плесецк. Этот носитель легкого класса обеспечивал запуск космических аппаратов массой до четырех тонн на низкие и средние околоземные орбиты. Ракета разработана в КБ "Южное" в 1970-х гг. на базе существующей двухступенчатой межконтинентальной баллистической Р-36.

Ракета-носитель "Циклон-3" предназначалась для проведения запусков автоматических космических аппаратов научного, прикладного, коммерческого назначения на круговые и эллиптические орбиты в диапазоне от 150 до 1000 км. С её помощью на приполярные орбиты выводились космические аппараты исследования природных ресурсов Земли, погодных явлений, активности Солнца, а также картографические спутники и космические аппараты в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны России.

Эксплуатация ракеты завершена. Последний запуск "Циклон-3" был осуществлен в 2009 году.