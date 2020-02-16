Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на востоке Индонезии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в акватории моря Серам в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:00 мск в воскресенье землетрясения имел координаты -3.44 градуса южной широты и 131.47 градуса восточной долготы и находился в 287 км южнее города Соронг на острове Новая Гвинея.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".