Предприятия китайской оборонки возобновили работу, несмотря на коронавирус

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Большинство оборонных предприятий Китая, задействованных в ключевых национальных проектах, возобновили работу в понедельник, несмотря на продолжающуюся вспышку коронавируса в стране, сообщает газета Global Times.

Так, возобновилась деятельность предприятий, работающих в сфере противоракетной обороны, пуска ракет и ряда проектов, связанных с освоением космоса. Например, вновь работает основной подрядчик китайской космической программы China Aerospace Science & Industry Corp и одна из крупнейших компаний китайского ВПК China Aerospace Science and Technology Corporation.

Некоторые из оборонных предприятий даже перешли на шестидневный рабочий день, чтобы ликвидировать отставание в реализации ключевых проектов, рассказали источники газеты.

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, 1772 человека скончались.

Из-за вспышки коронавируса в Китае продлили каникулы по случаю китайского нового года. Многие компании не работают до сих пор, в некоторых сотрудники работают из дома. В частности, как сообщалось, ограничения коснулись военно-промышленного комплекса КНР.