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Дубай вернет под полный контроль претендента на FESCO арабскую DP World

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти Дубая вернут под полный контроль DP World, одного из крупнейших в мире портовых операторов, в рамках сделки объемом $13,9 млрд, которая предполагает делистинг акций компании с фондовой биржи.

DP World является оператором портов по всему миру - от Гонконга до Буэнос-Айреса. Компания базируется в дубайском порту Джебель-Али, являющемся крупнейшим ближневосточным транспортным хабом.

Согласно условиям сделки, Port and Free Zone World, владеющая 80,45% обыкновенных акций DP World, приобретет еще 19,55% бумаг компании, обращающихся на бирже Nasdaq Dubai, по цене $16,75, что предусматривает 29%-ную премию к их рыночной стоимости.

Port and Free Zone World, являющаяся 100%-ной "дочкой" дубайской госкомпании Dubai World, профинансирует выкуп акций за счет новых кредитных линий, которые ей откроют Citibank и Deutsche Bank, говорится в заявлении компании.

Port and Free Zone World также выплатит $5,15 млрд Dubai World, что поможет ей рассчитаться с действующими кредитными обязательствами и позволит DP World приступить к реализации новой стратегии без помех. По условиям соглашений с кредиторами Dubai World, в отношении подразделений конгломерата могут действовать различные ограничения. DP World освобождена от действия ограничений, пока она является публичной компанией.

По данным агентства Bloomberg, Dubai World предстоит погасить задолженность в размере $9,9 млрд в 2022 году и еще на $1,1 млрд в 2026 году.

DP World проведет делистинг, чтобы сфокусироваться на средне- и долгосрочной стратегии, в рамках которой компания намерена стать "ведущим мировым поставщиком логистических услуг", заявил председатель совета директоров компании Султан Ахмед Бен Сулайем.

DP World провела IPO в Дубае в 2007 году, акции компании подорожали на 9,6% на сообщении о делистинге. За последний год акции DP World потеряли более четверти своей стоимости.

Ранее сообщалось, что арабский портовый оператор DP World является претендентом на покупку доли в FESCO, последнего актива арестованного предпринимателя Зиявудина Магомедова.

Федеральная антимонопольная служба РФ продлила срок рассмотрения ходатайства DP World до 26 февраля. В середине октября глава ФАС Игорь Артемьев говорил в интервью "Интерфаксу", что "правительственная комиссия рассматривала эту сделку и отложила ее рассмотрение на полгода или год".

FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка", ПАО "Владивостокский морской торговый порт". В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном они работают на собственных морских линиях.

Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО "ДВМП", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Зиявудин Магомедов был задержан 30 марта 2018 года и с тех пор находится под арестом. Он обвиняется в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В конце декабря Мосгорсуд продлил его арест до 30 марта 2020 года.

Дубай DP World FESCO

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