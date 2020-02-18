Шойгу заявил о росте напряженности между РФ и НАТО в Европе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Европе происходит рост напряженности между Россией и НАТО, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В Европе наряду с усилением напряженности в отношениях России и НАТО наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции", - сказал Шойгу во вторник в Риме по итогам встречи министров обороны и глав МИД России и Италии.

"Для противодействия этим угрозам было бы полезно объединить усилия", - отметил министр обороны РФ.

Он заявил, что на встрече глав Минобороны и МИД России и Италии обсуждалась ситуация в Сирии и на севере Африки

Министр обороны РФ назвал важным моментом восстановление российско-итальянских контактов по линии военных ведомств. "Отказ от общения приводит к росту непонимания и непредсказуемости. Заверили итальянских коллег, что готовы к сотрудничеству настолько, насколько они к нему готовы", - заявил Шойгу.

Он сказал, что Италии предложили ряд направлений для сотрудничества.

В свою очередь министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сообщил, что на встрече обсуждалось взаимодействие в борьбе с пиратством, исследовании Арктики, а также вопросы морской безопасности. "С двусторонней точки зрения присутствие итальянских и российских военных в целом ряде зон, например в Африке, на Ближнем Востоке, Средиземноморье, говорит о том, что политическое расстояние, которое нас разделяет, не мешает нам, тем не менее, координироваться и достигать взаимопонимания в каких-то сложных ситуациях", - отметил Гуэрини.

По словам министра, диалог между главами военных и внешнеполитических ведомств "заложил основу для того чтобы проводить на регулярной основе такого рода встречи".