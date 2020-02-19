Суд Техаса не принял протест Huawei против запрета на работу с госорганами США

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суд Техаса не удовлетворил иск китайской компании Huawei, которая протестует против введенного в США в законодательном порядке запрета на сотрудничество с ней американских федеральных ведомств, сообщили местные СМИ.

В решении, изложенном на 57 страницах, окружной судья подтвердил законность введенных против китайского телекоммуникационного гиганта ограничений.

Он сослался на оборонный бюджет США на 2019 финансовый год, в котором указывается, что деятельность Huawei и другой китайской компании - ZTE - может представлять угрозу национальной безопасности США, поскольку они могут получать и передавать информацию правительству КНР.

Вашингтон настоятельно рекомендует своим союзникам и партнерам также отказаться о сотрудничества с Huawei.