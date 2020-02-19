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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:24

Германия намерена ужесточить контроль над интернетом

Германия намерена ужесточить контроль над интернетом
Фото: Reuters

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство ФРГ, как ожидается, в среду одобрит новый пакет мер, предусматривающих более жесткий контроль и ответственность за публикацию в социальных сетях призывов к экстремистским акциям и угроз в адрес политиков, сообщают немецкие СМИ.

"В будущем те, кто угрожает или распространяет ненависть в интернете, будут преследоваться более жестко и более эффективно", - говорится в заявлении министра юстиции Германии Кристины Ламбрехт, размещенном на сайте ведомства.

Одной из главных мер в законопроекте является усилие давления на соцсети Facebook и Twitter, чтобы добиться быстрого удаления вредоносного контента. Отмечается, что этот шаг продиктован растущей опасностью в ФРГ со стороны ультраправых экстремистских группировок, которые используют интернет в противоправных целях.

Недавно 12 человек были арестованы в Германии за планирование нападений на мечети. Организация атак осуществлялась, в том числе, через различные мессенджеры.

Германия Кристина Ламбрехт

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