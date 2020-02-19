Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи в Донбасс и немедленно прекратить отправку "неожиданных гуманитарных конвоев" в Донецк и Луганск. Она заявила это на заседании Совета безопасности ООН.

В Лондоне считают, что России следует сосредоточиться "на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями".

Пирс добавила, что Лондон полностью поддерживает Минские соглашения и приветствует обязательства президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт в Донбассе дипломатическим путем.

Совбез ООН собрался на заседание по Украине и по реализации Минских соглашений по инициативе Москвы.

18 февраля в Донбассе произошло обострение конфликта, стороны заявили о нападениях и о погибших.

Россия отправляет гуманитарные конвои в Донецк и Луганск с августа 2014 года. Официально сбором и организацией доставки гуманитарной помощи в Донбасс занимается МЧС. Ведомство отправляет туда колонны грузовиков, которые проходят проверку на границе, не контролируемой Киевом. Официально сообщается, что в Донбасс отправляются продукты, предметы первой необходимости, лекарства и учебники.