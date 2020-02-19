Бывший премьер Австралии назвал суицид пилота причиной пропажи рейса MH370

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Высокопоставленные официальные лица в Малайзии полагают, что пилот исчезнувшего в 2014 году авиалайнера MH370 намеренно спровоцировал авиакатастрофу. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на экс-премьера Австралии Тони Эбботта.

"Я очень четко уяснил, что с самого начала руководство Малайзии полагало, что это было самоубийство, совершенное пилотом", - сказал Эбботт в интервью для документального фильма, который вышел в эфир на канале в среду.

"Я не буду говорить, кто и кому это сказал, но позвольте повторить, я хочу, чтобы меня точно поняли. На самых высоких уровнях руководства были практически уверены в том, что это было самоубийство пилота. Массовое убийство и самоубийство, совершенное пилотом", - добавил экс-премьер.

Со своей стороны бывший глава малайзийского регулятора в сфере гражданской авиации Азхаруддин Абдул Рахман раскритиковал слова Эбботта и отметил, что доказательств его заявлений нет. "Это только теория... Семья пилота будет чувствовать себя ужасно из-за того, что вы выносите такие обвинения без доказательств", - сказал он.

Семья и родственники пилота также неоднократно отрицали версии, связанные с его самоубийством.

Малайзийский "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез спустя час после взлета. На борту находились 239 человек, в том числе два пилота - 53-летний Захари Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул.

Спустя три года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера, общая стоимость которых за три года составила $160 млн. Затем поисками занималась частная американская компания, но к успеху это также не привело.