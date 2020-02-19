Россияне с лайнера Westerdam не смогли улететь из Камбоджи из-за ошибок в документах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Четверо российских граждан с круизного лайнера Westerdam остаются в Пномпене, их вылет на родину откладывается, заявили в посольстве РФ в Камбодже.

"Ввиду возникших с камбоджийской стороны технических ошибок при подготовке необходимых для вылета документов российские граждане пока остаются в городе Пномпень", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.

"Сотрудники посольства поддерживают постоянный контакт с местными компетентными ведомствами и нашими соотечественниками, работают над обеспечением их скорейшего возвращения на родину", - отметили в посольстве.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, затем его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня. В результате судно провело в море две недели.

15 февраля трое российских граждан из числа пассажиров круизного лайнера Westerdam прибыли в Петербург из столицы Камбоджи. 19 февраля последние пассажиры Westerdam, находящегося в камбоджийском портовом городе Сиануквиль, покинули судно, сообщили азиатские СМИ. Им разрешили сойти на сушу после того, как все взятые у них пробы на предмет нового типа коронавируса оказались отрицательными.

Ожидается, что само судно пока останется в порту города Сиануквиль, на его борту находятся члены экипажа.

На судне Westerdam изначально находились 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.