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Ликвидация Верховного суда Украины признана незаконной

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) Украины признал неконституционной ликвидацию Верховного суда страны в контексте судебной реформы 2016 года, определив, что изменение названия учреждения не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины.

"...Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины положения пунктов 7 ("и ликвидируются" в части Верховного суда Украины), 14 ("судьи Верховного суда Украины") и 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона №1402", - говорится в пресс-релизе, обнародованном в среду на сайте КС.

В отделе коммуникации КС Украины и правового мониторинга, который подготовил пресс-релиз, напомнили, что 18 февраля суд принял решение по представлению Верховного суда относительно соответствия Конституции положений закона "О судоустройстве и статусе судей". В этом представлении субъект права отстаивал позицию, что Верховная рада, закрепив на законодательном уровне порядок прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда, вышла за пределы полномочий, определенных в Конституции.

Исходя из решения, опубликованного на сайте КС, судьи Конституционного суда решили, что в правовой системе страны существует только один высший орган судебной власти и изменение названия (с Верховного суда Украины на Верховный суд) не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда.

"Конституционный суд рекомендовал Верховной раде безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с настоящим решением... Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и... не может быть обжаловано", - говорится в решении КС Украины.

Украина

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