В Берлине подписано соглашение о сотрудничестве российских и немецких онкологов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Берлине в рамках Немецкого онкологического конгресса в торжественной обстановке состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ведущими российскими и немецкими онкологическими ассоциациями.

Соглашение призвано сыграть большую роль в сотрудничестве онкологов не только двух стран, но и на мировом уровне. Как рассказал в интервью корреспонденту президент Ассоциации онкологов России академик РАН Андрей Каприн, оно, в первую очередь, позволит расширить обмен опытом и участие российских онкологических центров в совместных международных клинических исследованиях. По словам Каприна, договор с крупнейшей ассоциацией немецких онкологов поможет находить оптимальные решения в поисках новых методов борьбы против рака.

Первый опыт такого взаимодействия по международным протоколам уже есть: в ноябре 2019 года на базе МРНЦ имени Цыба специалисты из трех стран, в числе которых была и Германия, выполнили операцию по брахитерапии молочной железы с использованием альфа-частиц. А в целом в этом международном проекте принимает участие 20 стран.

Пока российские специалисты мало представлены в европейских международных сообществах и рабочих группах, и этот договор дает возможность укрепить позиции на международной арене.

Сегодня существует огромное количество образовательных программ, которые позволяют стажироваться в онкологических центрах, получать специальные гранты для участия в международных научных конференциях и конгрессах. Что касается отношений между онкологами России и Германии, то документ предусматривает координацию взаимных интересов в области медицинского образования и содействие научному сотрудничеству.

Документ подписали Каприн, генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Й.Брунс и руководитель секции онкологии Форума имени Коха и Мечникова К.П.Хелльригель.

Форум имени Коха и Мечникова был создан в рамках Петербургского диалога в Дрездене в октябре 2006 года в присутствии российского президента Владимира Путина и федерального канцлера Ангелы Меркель. Этот форум создан в целях "объединения усилий научных, экономических, политических и общественных кругов в деле профилактики опасных заболеваний".

Таким образом, подписанное 14 лет назад соглашение продолжает работать при достижении новых двусторонних договоренностей, имеющих международное значение.