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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:52

Помпео счел выдворение из Китая журналистов WSJ ограничением свободы слова

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США осуждает Китай за лишение трех журналистов американского издания The Wall Street Journal аккредитации и за требование о том, чтобы они покинули страну, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Соединенные Штаты осуждают выдворение Китаем трех иностранных корреспондентов Wall Street Journal. Развитые, ответственные страны понимают, что свободная пресса сообщает факты и высказывает мнения. Правильной реакцией было бы представить контраргументы, а не ограничивать свободу слова", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте госдепа.

"США надеются, что китайский народ получит такой же доступ к точной информации и к свободе слова, какой есть у американцев", - подчеркнул глава госдепа.

Ранее в среду МИД КНР лишил аккредитации трех сотрудников The Wall Street Journal из-за текста о коронавирусе, заголовок которого, по мнению Пекина, содержал в себе расизм. Статья вышла 3 февраля под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". По словам представителя МИД КНР Гэн Шуана, "авторы использовали расистский и дискриминационный заголовок, который вызвал возмущение и осуждение со стороны китайского народа и мирового сообщества".

Китай потребовал у издания принести извинения и наказать тех, кто имеет отношение к заголовку, однако The Wall Street Journal отказался это делать. После этого Пекин решил отозвать у журналистов аккредитации.

По словам главы китайского корпункта издания, трем журналистам - гражданам США Джону Чину и Чао Дену, а также корреспонденту австралийцу Филипу Венгу - дали пять дней на то, чтобы покинуть Китай.

США Китай The Wall Street Journal

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