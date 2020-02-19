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Пентагон выразил надежду на компромисс РФ и Турции в Идлибе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Пентагоне рассчитывают на то, что России и Турции удастся найти компромисс в сирийской провинции Идлиб.

"Мы видим, что русские и турки очень близко подошли к более широкому конфликту в этом районе (в Идлибе - ИФ). Мы надеемся, что они смогут изыскать решение, чтобы избежать его", - сообщил в среду на брифинге представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман.

При этом он призвал международное сообщество оказать дополнительное давление на сирийские власти для того, чтобы они прекратили наступление в Идлибе.

В сирийской провинции Идлиб проходит наступление сирийских правительственных сил на позиции экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции. Ситуация осложняется тем, что в Идлибе расположены наблюдательные пункты турецкой армии. Зачастую они оказываются в окружении сирийской армии. Ранее этой зимой поступали сообщения о проведенных сирийскими военными обстрелах позиций турецкой армии в Идлибе. ВС Турции в ответ на это открывали огонь по сирийским правительственным войскам.

Во вторник в Москве завершились двухдневные переговоры между делегациями Турции и РФ по Идлибу. Сторонам не удалось согласовать позицию по кризису в этой сирийской провинции.

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