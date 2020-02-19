ВВС США в течение десяти часов вели разведку у черноморских границ России

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета и дальний беспилотник в среду совершили многочасовые полеты вблизи российских рубежей на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W с позывным WIFE71, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, начиная приблизительно с 12:30 по Москве, в течение около пяти часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края.

Перед подлетом к российским границам разведчик был дозаправлен в воздухе над юго-восточной частью акватории Черного моря американским самолетом-заправщиком KC-135R для увеличения длительности полета.

Примерно через четыре часа после фиксации подлета RC-135W к Крыму также приблизился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он совершил не менее четырех пролетов по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани вплоть до Большого Сочи.

Полет беспилотника, способного вести воздушную разведку на 200 км вглубь территории противника, осуществлялся на расстоянии около 45 км от российских берегов над международными водами Черного моря на высоте 16 тыс. метров. В районе Севастополя он приближался к побережью полуострова на 33 км. В общей сложности американский дрон провел у границ России на Черном море около шести часов. Это уже шестой разведывательный полет дальних американских беспилотников вблизи границ России на Черном море в нынешнем году и второй в феврале.

Ранее в среду все тот же дальний беспилотник ВМС США RQ-4A Global Hawk, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение пяти часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров. При этом в ходе выполнения задания беспилотник четыре раза подлетал на расстояние 37-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

Уже вечером, в районе 17:20 мск к Крыму подлетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, также поднявшийся с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Американский морской разведчик в течение более двух часов выполнял задание к юго-западу от Севастополя над международными водами Черного моря.