Не менее 60 человек получили ранения и травмы в результате ДТП в Канаде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В результате дорожно-транспортного происшествия в Канаде пострадали не менее 60 человек, сообщают местные СМИ.

На шоссе в провинции Квебек столкнулись около 200 автомобилей, ввключая школьный автобус. Пока нет информации о том, находились ли в автобусе дети.

Данные о раненых носят предварительный характер, так как спасательные службы продолжают извлекать людей из искореженных автомобилей.

Скоростное шоссе закрыто на протяжении 10 км.