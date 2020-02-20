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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 01:45

Не менее 60 человек получили ранения и травмы в результате ДТП в Канаде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В результате дорожно-транспортного происшествия в Канаде пострадали не менее 60 человек, сообщают местные СМИ.

На шоссе в провинции Квебек столкнулись около 200 автомобилей, ввключая школьный автобус. Пока нет информации о том, находились ли в автобусе дети.

Данные о раненых носят предварительный характер, так как спасательные службы продолжают извлекать людей из искореженных автомобилей.

Скоростное шоссе закрыто на протяжении 10 км.

Канада

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