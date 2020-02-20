Еще четверо россиян покинули круизный лайнер Diamond Princess

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Еще четверо российских граждан, у которых не выявлен коронавирус, покинули круизный лайнер Diamond Princess, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.

"Сегодня лайнер покинули четверо россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину в соответствии со своими планами", - говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке посольства.

Как сообщалось, две гражданки РФ 19 февраля покинули круизное судно Diamond Princess.

Всего на судне находились 24 россиянина. Двое из них - супружеская пара - заразились и изолированы, остальные намерены самостоятельно добираться на родину.