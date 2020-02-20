Экс-премьер Грузии Мерабишвили вышел из тюрьмы и намерен вернуться в политику

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр и бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили в четверг утром вышел на свободу после отбытия почти 7-летнего тюремного срока.

"Все заключение я провел в одиночной камере и не пошел ни на какие компромиссы", - заявил Мерабишвили журналистам у стен тюрьмы в Тбилиси.

Он пообещал включиться в политическую борьбу против "действующего режима, который обязательно сменится уже в этом году".

"Что касается моего участия в работе конкретной партии, то пока еще рано об этом говорить. Мои друзья по прежней партии, к сожалению, разделились и представляют две партии. Я со всеми встречусь. О своих политических планах я сообщу чуть позже", - сказал Мерабишвили.

Один из лидеров партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", Мерабишвили был задержан в Тбилиси в мае 2013 года.

Ему были предъявлены обвинения по пяти уголовным делам - силовому разгону митинга оппозиции в Тбилиси 26 мая 2011 года, организации избиения депутата парламента Валерия Гелашвили, сокрытии свидетельств по делу убийства банковского служащего Сандро Гиргвлиани, подкупу избирателей, присвоении чужого имущества. По совокупности всех дел ему присудили - 6 лет и 9 месяцев заключения.

В судопроизводстве находится еще одно уголовное дело против Мерабишвили, касающееся силового захвата 7 ноября 2007 года телекомпании "Имеди".