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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:42

Клайпедский порт спускал в Куршский залив сточные воды с ртутью

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На протяжении семи лет Клайпедский порт спускал с площадки опасного ила в Куршский залив сточные воды с ртутью. На это у него не было разрешения, поэтому теперь порту грозит штраф, сообщил отдел журналистских расследований национального телерадиотранслятора LRT.

По сообщению LRT, загрязненный грунт из залива Малку, хранящийся на площадке на полуострове Смельте, накапливался там с советских времен. В залив спускалась вода, отделенная от этого грунта.

Хотя площадка работает с 2013 года, экологи взяли пробы только в мае и сентябре прошлого года и установили в них наличие ртути. Оно не превышало допустимых норм, однако Департамент охраны окружающей среды намерен составить протокол об административном правонарушении в отношении дирекции порта, поскольку у него не было разрешения на загрязняющие выбросы этого опасного вещества - разрешение было выдано только в начале этого года.

Временный глава порта Видмантас Паукште утверждает, что этот проект призван очистить Куршский залив, а то, что стекает из машин с илом - это не стоки, а вода из Куршского залива.

Клайпеда Куршский залив Литва

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