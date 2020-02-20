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Американский дрон провел вторую за два дня разведку над Донбассом

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk в четверг совершил второй за два дня длительный разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник RQ-4A Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, в течение около двух с половиной часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров.

В ходе выполнения задания беспилотник не менее двух раз подлетал на расстояние 37-57 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области. Маршрут полета американского дрона в Донбасс пролегал через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии.

В среду, 19 февраля, аналогичный американский беспилотник в течение пяти часов выполнял задание вдоль линии разграничения. По меньше мере, четыре раза подлетал к российским рубежам. По имеющимся данным, это шестой разведывательный полет дальних американских беспилотников над Донбассом с начала года и третий в феврале.

RQ-4A Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать данные командованию в реальном масштабе времени.

RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров. Стоимость беспилотника оценивается в $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.

RQ-4A Global Hawk Донбасс США Украина

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