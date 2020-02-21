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Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех сограждан, родившихся с ней в один день

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой 60-й день рождения всех граждан страны, которые родились с ней в один день, сообщает швейцарская редакция издания The Local.

Потенциальным участникам торжества нужно зарегистрироваться на сайте президента и предоставить копию своего паспорта.

14 мая президенту Швейцарии исполнится 60 лет. Как отмечает The Local, в 1960 году в стране родились 94372 ребенка, следовательно, в среднем в день на свет появилялись около 260 швейцарцев - примерно столько имеет право попасть на юбилей президента.

Пока Соммаруга не разглашает детали праздника. Известно лишь, что торжество пройдет недалеко от Берна.

Симонетта Соммаруга вступила в должность президента Швейцарской Конфедерации 1 января 2020 года.

Швейцария Симонетта Соммаруга

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