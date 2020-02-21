Счетные палаты России и Словакии подписали соглашение о сотрудничестве
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил в твиттере о подписании соглашения о сотрудничестве со Счетной палатой Словакии.
"Подписали со словацкой Счетной палатой соглашение о сотрудничестве. Особенно интересен их опыт в области аудита выполнения целей устойчивого развития (ЦУР)", - написал Кудрин.
Счетная палата РФ тоже проведет аудит достижения ЦУР в России, добавил Кудрин. К публикации председатель российской Счетной палаты прикрепил ссылку на сайт ООН, где перечислены цели в области устойчивого развития.
Конец дня в Братиславе. Подписали со словацкой Счетной палатой соглашение о сотрудничестве. Особенно интересен их опыт в области аудита выполнения целей устойчивого развития #ЦУР. В этом году #Счетнаяпалата тоже проведёт #аудит достижения ЦУР в России. https://t.co/cozqtnjHBk pic.twitter.com/g0l03Ycc14— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 20, 2020