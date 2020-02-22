Албания выдала России воевавшего в Сирии сторонника ИГ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Албания выдала России сторонника радикального ислама Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государства" (ИГ), сообщили в субботу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, Мислаев в 2013 году выехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне ИГ. На основании российской ориентировки в июле 2019 года Мислаев был задержан в Албании и помещен под предэкстрадиционный арест, после чего, на основании собранных Россией доказательств, Албания удовлетворила запрос о его выдаче.

21 февраля в сопровождении конвойной группы ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России Мислаев экстрадирован в Россию. Фигурант помещен в СИЗО.