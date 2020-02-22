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Воры попытались украсть 15 кг поврежденных монет из монетного двора Бельгии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Бельгии арестовала двух подозреваемых в краже из королевского монетного двора, который чеканит бельгийский вариант евро, сообщает в субботу местная газета Le Soir со ссылкой на прокуратуру Брюсселя.

По данным прокуратуры, три вора в ночь на пятницу проникли в здание монетного двора, расположенного в центре Брюсселя. При этом сработала сигнализация, предупредившая дежурившего охранника, который вызвал полицию.

При обыске здания двух подозреваемых задержали с частью украденного. Их взяли под стражу. Суд рассмотрит их дело 5 марта. Третьего преступника разыскивает полиция.

Представитель Министерства финансов Бельгии заявил СМИ, что у каждого задержанного в рюкзаке было около пяти килограммов монет.

По его утверждению, речь идет о поврежденных монетах, выведенных из обращения, их стоимость нулевая. При этом представитель Минфина не уточнил характер повреждений.

Он также сообщил, что третий преступник вероятно унес еще около пяти килограммов непригодных монет.

Бельгия

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